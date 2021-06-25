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воскресенье, 27 июня 2021 11:00

Помощь от государства была мизерной: как выживают предприниматели в Украине

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27 июня отмечают День микро-, малых и средних предприятий. Праздник ввела Организация Объединенных Наций в 2017 году, чтобы подчеркнуть важную роль малого бизнеса в экономике и развития всех стран мира.

Автор: Елена Луценко
  С начала года в Украине прекратили работу почти 12 тысяч ФЛП
С начала года в Украине прекратили работу почти 12 тысяч ФЛП

С начала года количество предпринимателей в Украине выросло на 31791. В январе 2021 их насчитывалось 1900012. В июне было 1931803. Прекратили работу почти 12 тыс. ФЛП. Больше всего в таких сферах: оптовая торговля, складское хозяйство, оказание социальной помощи, теле- и радиовещания, авиационный транспорт.

"В большинстве стран малый и средний бизнес играет ведущую роль в экономике. Он имеет большое количество преимуществ: быстро адаптируется к изменениям, оперативно реагирует на потребности рынка, и тому подобное. В странах ЕС очень легко открыть маленькую ферму, получить разрешительные документы без взяток. Чего нельзя сказать об Украине. Большинство представителей микро- и малого бизнеса один на один решают свои проблемы. Например, замерзли яблоки в мае - компенсацию получить невозможно. Это касается и гибели урожая, если он не застрахован. А застраховать может только средний и крупный бизнес. Кроме того, малому бизнесу трудно выйти на полке крупных супермаркетов. Понятие дешевых кредитов просто где-то в воздухе, хотя об этом так много говорят чиновники", - рассказала Gazeta.ua Яна Казьмина, експертка Всемирного банка по поддержке аграрного сектора.

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Важные и глобальные риски для бизнеса сегодня - это недоверие к государству, война, отсутствие инвестиций, слабая экономика, отметил Иван Мирошниченко, инвестор, председатель совета ОО "Бизнес-Варта".

"Пандемия и карантин стали убийственными для малого и среднего бизнеса. В результате 25-30% предприятий свернули деятельность, еще столько же - на грани банкротства. Помощь от государства была мизерной. Не сравнить со странами ЕС, Северной Америки и Азии. Там государство взяло на себя ответственность и лидерство по поддержке собственных экономик, людей. Кроме этого, засуха 2020 нанесла значительный ущерб хозяйствам юга, юго-восточной Украины, центральной. Суммарную налоговую нагрузку на средний бизнес - 48%. Это много в нынешних условиях. Такие налоги можно платить в стабильных и сильных экономиках, а не в слабых и "сухих" для инвестиций, как украинская. Поэтому, значительная часть экономики находится в тени. В результате не выиграет никто. Также с квалифицированными специалистами и профессиональными кадрами у нас колоссальная проблема. Молодежь не хочет работать в технических промышленно-производственных направлениях, со сложным оборудованием и техникой", - говорит Иван Мирошниченко.

23 июня в магазинах "Все.Свои" и на складе провели обыски.

Сотрудники ДФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и наличные средства.

"Основанием для обысков было якобы уклонение от уплаты налогов с помощью ФЛП. Произошло это на следующий день после презентации выставки "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять". Работников магазинов и складов отпустили поздно вечером того же дня. ДФС уже обращалась к нам с вопросами осенью 2020 года, и мы предоставили всю необходимую информацию. Но этого оказалось мало", - сообщила Татьяна Фищук с прессслужбы "Все. Свои".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
27
июня

Помощь от государства была мизерной: как выживают предприниматели в Украине

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