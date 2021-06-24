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четверг, 24 июня 2021 17:48

Налоговики пришли с обысками в магазины Все.Свои

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Налоговики пришли с обысками в магазины Все.Свои
Налоговики задержали сотрудников и изъяли компьютеры. Фото: Facebook

23 июня в магазинах Все.Свои и на складе провели обыски.

Сотрудники ДФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и наличные средства.

"Основанием для обысков было якобы уклонение от уплаты налогов с помощью ФЛП. Произошло это на следующий день после презентации выставки "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять". Работников магазинов и складов отпустили поздно вечером того же дня. ДФС уже обращалась к нам с вопросами осенью 2020 года и мы предоставили всю необходимую информацию. Но этого оказалось мало", - сообщила Татьяна Фищук с прессслужбы Все.Свои.

За 6 лет существования проекта Все.Свои открылись 4 магазина и устроили на работу более 500 человек.

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"Мы помогли выйти на рынок более 2 тысячам украинских брендов. Все.Свои создали новый рынок локальных предпринимателей, которые открывают свои малые и средние бизнесы, платят налоги и трудоустраивают людей. Мы с нашими партнерами-брендами - платформа, которая самостоятельно продвигает рынок локального продукта. Если придется, мы пойдем в суд. И взяток давать не будем", - добавляют в прессслужбе.

Должностных лиц коммунального предприятия "Киевпастранс" подозревают в уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств при реконструкции трамвайной линии.

Об этом сообщила пресс служба ДФС.

22 июня Киевпастранс обыскали на основании постановления суда. Размеры нанесенного государству ущерба определит экспертиза.

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