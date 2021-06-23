Фискалы снова "трусят" Киевпастранс. Забрали технику и документацию

Должностных лиц коммунального предприятия "Киевпастранс" подозревают в уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств при реконструкции трамвайной линии.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Фото: ГУ ГФС в Киеве

Отмечается, что размеры нанесенного государству ущерба установит экспертиза.

"Должностные лица Киевпастранса действовали по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения предприятия - Дирекцией по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры, а также другими субъектами хозяйственной деятельности. В результате в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 миллионов гривен, значительная часть которых была присвоена", - говорится в сообщении.

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Также установили, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности, совершили пособничество должностным лицам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов. Это привело к тому, что в бюджет не поступила крупная сумма.

22 июня Киевпастранс обыскали на основании постановления суда. Досудебное расследование продолжается.

"Обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию Киевпастранса и компьютерную технику. Вышеупомянутые документы после изучения будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве", - добавили в сообщении.

Фискалы совместно с прокуратурой проводили обыск в Киевпастрансе 13 мая 2021 года. Обыск длился до 04:00. Тогда искали документацию, которая может свидетельствовать о правонарушениях - присвоение средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы. В Киевпастрансе прокомментировали обыски. По словам коммунальщиков, их проводили в рамках производства, по которому правоохранителям неоднократно предоставлялись необходимые документы. "Мы получили постановление на обыск и изъятие же тех же документов, что и дважды до этого. Следователи на вопрос: зачем изымать уже предоставленые документы, ответили молчанием", - сообщили коммунальщики.