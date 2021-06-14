Евросоюз изменил правила ввоза наличных

С 3 июня в странах Евросоюза начали действовать новые правила ввоза и вывоза наличных. Все въезжающие на территорию ЕС или выезжающие из нее обязаны заполнить декларацию о наличных на сумму €10 тыс. и более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства, а также задерживать незадекларированную наличность.

Автор: Елена Луценко Новые правила позволяют таможенным органам действовать по отношению к суммам и менее 10 тыс. евро

Новые правила введены в рамках усилий ЕС в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте Еврокомиссии, пишет OBOZREVATEL.

Под новые правила ЕС подпадают другие ценные предметы. Их теперь также причисляют к наличности. В частности, это банкноты и монеты, включая валюту, которая вышла из оборота, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке. Также к наличным зачисляются чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы, золотые монеты с содержанием золота не менее 90%, золотые слитки, самородки или грудки с содержанием золота не менее 99,5%.

При пересылке €10 тыс. или более наличными по почте или курьером также требовать представления декларации. Там следует указать подробную информацию о происхождении и будущем использовании наличных.

Новые правила позволяют таможенным органам действовать по суммам и меньше €10 тыс., если есть признаки связи средств с преступной деятельностью.

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Каждая страна-член ЕС может применять собственные санкции.

Национальный банк Украины на 14 июня установил курс доллара на уровне 27,04 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 19 коп. Стоит 32,79 грн. Курс российского рубля - 37 коп.