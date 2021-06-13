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понедельник, 14 июня 2021 07:10

Доллар стал еще дешевле: свежий курс валют

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Доллар стал еще дешевле: свежий курс валют
Доллар подешевел на 6 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 14 июня установил курс доллара на уровне 27,04 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 32,79 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,02 грн. Продают по 27,04 грн.

За евро предлагают 32,74 грн. Продают по 32,76 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
14
июня

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