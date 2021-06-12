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суббота, 12 июня 2021 19:40

Правительство завершило выплаты карантинных 8 тыс. грн

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Правительство завершило выплаты карантинных 8 тыс. грн
Шмыгаль заявил, что вторую программу прямых выплат завершили. Фото: "Слово і Діло"

На этой неделе полностью завершил выплаты карантинных 8 тыс. грн.

Деньги получили предприниматели и работники, которые были вынуждены ограничить работу во время карантина, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Раздали деньги на общую сумму в 6,5 млрд грн.

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"Это уже второй раз за последние полгода правительство запустило и качественно провело такую ​​масштабную программу прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу в связи с усилением карантина. Только по этим программам прямых выплат общая сумма составила фактически 6,5 млрд грн", - написал Шмыгаль.

Из общего фонда госбюджета предлагают выделить дополнительно 1,4 млрд грн. Они пойдут на выплаты помощи украинцам, которые не работали во время локдауна в красных зонах. 165 тыс. ФЛП и наемных работников до сих пор не получили обещанной государством помощи.

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