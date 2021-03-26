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понедельник, 29 марта 2021 07:10

Евро стремительно обвалился к гривне

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Евро стремительно обвалился к гривне
Евро подешевел на 8 коп. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 29 марта установил курс доллара на уровне 27,97 грн. Это столько же, как и в конце прошлой недели.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 8 коп. Стоит 32,95 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,83 грн. Продают по 28,04 грн.

За евро предлагают 32,73 грн. Продают по 33,08 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
29
марта

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