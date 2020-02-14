ЕС не захотел кушать украинскую курятину

 
Ексклюзивы
1/5
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 612
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 324
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1062
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1566
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2214
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4635
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3546
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 819
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8100
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 315
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 819
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2376
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1134
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1791
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 9
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
пятница, 14 февраля 2020 14:26

ЕС не захотел кушать украинскую курятину

  Комментировать
ЕС не захотел кушать украинскую курятину
Запрет на ввоз курятины в ЕС связан с гриппом птицы. Фото: Агрополіт

Решение о приостановлении поставок украинского мяса птицы в Евросоюз пересматривать Европейская комиссия не будет.

Еще 23 января Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины курятины. Скорее всего, оно было связано с гибелью птицы 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области, пишет "Європейська правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь запретила импорт куриного мяса с Украины

Украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

Вместе с тем на заседании Комитета главных ветеринарных инспекторов в Брюсселе предложение о локализации отклонили.

В марте 2019-го Еврокомиссия и Украина договорились об изменении соглашения о зоне свободной торговли. Основная цель - ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Это связано с попытками украинской компании "Миронівський хлібопродукт" обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС не захотел кушать украинскую курятину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Создали второй по популярности сайт в мире

Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит

Мануфактура Купидона: где брали валентинки 200 лет назад

"Твой Валентин": откуда пошла традиция посылать открытки

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
&quot;Мы вас не избирали. Вы - никто&quot; - Скрыпин обратился к Ермаку
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку 2 Просмотров: 14571
Еще один &quot;Слуга народа&quot; отметился скандальным заявлением о Крыме
Еще один "Слуга народа" отметился скандальным заявлением о Крыме 1 Просмотров: 12015
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
6
 Просмотров: 11709
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 1 Просмотров: 9360
33-летнюю женщину нашли убитой. Ее раненого мужа удалось спасти
33-летнюю женщину нашли убитой. Ее раненого мужа удалось спасти Просмотров: 8622
Экономика
Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы
Украина завезла рекордное количество картофеля из-за границы Просмотров: 270
Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна
Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна Просмотров: 702
Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд
Задерживают премию: глава Нафтогаза подал в суд Просмотров: 684
Стало известно, где больше всего подорожает вода
Стало известно, где больше всего подорожает вода Просмотров: 522
Перед выходными Нацбанк укрепил курс гривны
Перед выходными Нацбанк укрепил курс гривны Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
4
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах
2
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку
2
Микроавтобус с Украины попал в ДТП под Псковом: 8 погибших
2
Почему платежку за газ разделили
Голосов: 23226
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua