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среда, 02 февраля 2022 12:05

Электронмаш купил депутат – может заработать на нем 5,9 млрд

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Электронмаш купил депутат – может заработать на нем 5,9 млрд
Сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены. Фото:focus.ua

Фонд госимущества 27 января на повторном аукционе продал Электронмаш малоизвестной компании "Украинский имидж" за 430 млн грн. В ходе торгов цена возросла в 6,5 раза от стартовой. Согласно реестру юрлиц, Украинский имидж основан в 2006 году в Киеве. Занимается деятельностью в области права. Конечный бенефициарный владелец – Виолетта Глинянчук.

Со ссылкой на источники на рынке недвижимости, знакомые с деталями сделки, Forbes пишет, что Электронмаш приобрел основатель ритейлерской группы Фуршет и депутат Киевсовета от Евросолидарности Игорь Баленко.

Баленко принадлежат столичные торговые центры "Променада Центр" и "Променада Парк" общей арендной площадью 59 000 кв. м и шесть отелей в Каменце-Подольском, Трускавце, Киеве, Запорожье, Бакоте Хмельницкой области и в Царевке Житомирской области.

Баленко отрицает покупку завода Электронмаш.

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Учредитель KAN Development Игорь Никонов отметил, что территория завода подходит для строительства жилого комплекса и торгового центра.

Согласно оценке консалтинговой компании M4U, специализирующейся на девелопменте, на территории завода можно построить ЖК комфорт-класса на 3238 квартир, продажа которого принесет владельцу минимум 5,9 млрд грн дохода без учета заработка от коммерческих площадей. Стоимость земли M4U оценивает в 10–13% проекта в целом – 600–700 млн. грн.

Основные активы Электронмаша (площадь земельного участка – 137 600 кв. м) расположены в Киеве, по ул. Кольцевая дорога, 4, рядом с ТЦ "Променада Парк".

ДП "Электронмаш" выпускало приборы питания бортовых электросетей для троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги. Также предприятие производит бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты, электронное оборудование управления ветровыми электрическими установками. Сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева. Завод имеет участок 20 гектаров земли.

В октябре прошлого года на аукционе продали завод "Большевик" за 1,429 млрд грн. Стартовая цена составила 1,389 млрд. грн. В торгах победила компания "Дженерал Коммерс". Занимается неспециализированной оптовой торговлей. Ее связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым. Главным активом предприятия считают 36 га земли в Киеве недалеко от станции метро Шулявская. Их оценивают в $120-150 млн - 3,2-4 млрд грн.

Суд арестовал 100% акций "Первого киевского машиностроительного завода", известного как "Большевик". Чиновники Фонда госимущества подозреваются в злоупотреблениях во время приватизации предприятия в октябре прошлого года.

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Дата
02
февраля

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