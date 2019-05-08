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среда, 08 мая 2019 01:35

Экс-руководитель Danske Bank "отмыл" миллиард евро

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Экс-руководитель Danske Bank &quot;отмыл&quot; миллиард евро
Глава Danske Bank отмыл миллиард евро. Фото: Радио Свобода

Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег.

Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок, сообщила датская газета Borsen.

Адвокат Питер Шрадик подтвердил, что 12 марта в доме Борген состоялся обыск.

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В июле 2018 прокуратура Эстонии объявила о начале расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем восемь миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.

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