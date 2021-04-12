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понедельник, 12 апреля 2021 16:09

Должников будут защищать от недобросовестных коллекторов: что изменилось

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Должников будут защищать от недобросовестных коллекторов: что изменилось
Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям. Фото: unsplash

Для кредиторов и коллекторов ввели правила поведения во время урегулирования проблемной задолженности.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщают в ОП.

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Он устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности:

- соблюдать этическое поведение с должником;

- информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;

- заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, ведущий НБУ;

- контролировать действия привлеченных коллекторских компаний.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

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Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании.

Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилия представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение 7 рабочих дней.

В прошлом году значительная часть обращений по микрофинансовым компаниям и банкам касалась жестких мер по взысканию задолженности. Коллекторская деятельность стала одной из главных проблем 2020 года, связанных с защитой прав потребителей.

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