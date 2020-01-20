Доллар продолжает расти

Доллар подорожал на 7 коп. Фото: РБК-Україна

Национальный банк Украины на 21 января установил курс доллара на уровне 24,32 грн. Это на 7 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 26,95 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,21 грн. Продают по 24,30 грн.

За евро предлагают 26,80 грн. Продают по 26,95 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.