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вторник, 04 мая 2021 13:14

Доллар и евро подешевели после праздников

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4 мая Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны относительно доллара на отметке 27,73 грн, а относительно евро - 33,51 грн.

Американская валюта подешевела на 2 коп. за выходные, европейская - на 13 коп. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Автор: НБУ
  Курс доллара и евро
Курс доллара и евро

Нацбанк определяет курс иностранной валюты к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. Населения покупать доллары и евро по официальному курсу Национального банка Украины не может, передает Obozrevatel.

Курс валют в банках:

Доллар:

Покупка - 27,60 грн.

Продажа - 27,80 грн.

Автор: Минфин
  Курс доллара в разных банках
Курс доллара в разных банках

Евро:

Покупка - 33,30 грн.

Продажа - 33,70 грн.

Автор: Минфин
  Курс евро в разных банках
Курс евро в разных банках

Прогноз МВФ относительно курса доллара в Украине:

2021 - 28,12 грн.

2022 - 27,96 грн.

2023 - 28,10 грн.

2024 - 28,10 грн.

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2025 - 28,10 грн.

Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов. Проект Европейской платежной инициативы уже получил от своих спонсоров более 30 млн евро.

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Дата
04
мая

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