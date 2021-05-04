Доллар и евро подешевели после праздников

4 мая Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны относительно доллара на отметке 27,73 грн, а относительно евро - 33,51 грн.
Американская валюта подешевела на 2 коп. за выходные, европейская - на 13 коп. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк определяет курс иностранной валюты к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. Населения покупать доллары и евро по официальному курсу Национального банка Украины не может, передает Obozrevatel.
Курс валют в банках:
Доллар:
Покупка - 27,60 грн.
Продажа - 27,80 грн.
Евро:
Покупка - 33,30 грн.
Продажа - 33,70 грн.
Прогноз МВФ относительно курса доллара в Украине:
2021 - 28,12 грн.
2022 - 27,96 грн.
2023 - 28,10 грн.
2024 - 28,10 грн.
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2025 - 28,10 грн.
Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов. Проект Европейской платежной инициативы уже получил от своих спонсоров более 30 млн евро.
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