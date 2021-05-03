Крупнейшие банки Европы собираются создать конкурента Visa и Mastercard

В Европе создадут конкурента платежным системам. Фото: Reuters

Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

Проект Европейской платежной инициативы уже получил от своих спонсоров более 30 млн евро, пишет Financial Times.

"Идея заключается в том, чтобы создать европейского платежного чемпиона, который сможет бороться с PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple", - отметил глава Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль.

Среди инициаторов этого плана - Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Для проекта необходимо "несколько миллиардов евро".

В Европе никто не может самостоятельно конкурировать с американскими платежными сервисами.

"Это станет возможным только тогда, когда мы объединимся", - заявил руководитель EPI.

Первый продукт планируют представить в начале следующего года, а во второй половине года - расширить функционал.

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Visa и MasterCard — американские транснациональные компании, предоставляющие услуги проведения платёжных операций. Главное отличие между MasterCard и Visa заключается в валюте, используемой этими системами для внутренних расчетов. Visa для этих целей пользуется только долларами США, тогда как у MasterCard есть выбор между долларами и евро