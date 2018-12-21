Доллар дешевеет 4 дня подряд

Национальный банк Украины на 22 декабря установил курс доллара на уровне 27,43 грн.

Это на 14 коп. меньше по сравнению с курсом на 21 декабря, сообщает сайт НБУ.

Автор: Кореспондент Доллар подешевел на 14 коп.

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Это рекордно низкая стоимость доллара с 14 августа 2018-го.

В обменниках доллар покупают по 27,57 грн, продают по 27,68 грн.

В конце 2018-го не будет декабрьской девальвации гривны. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, подводя итоги 2018 года.