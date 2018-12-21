НБУ озвучил прогноз относительно роста доллара

По состоянию на 20 декабря 2018 национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,75%. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В конце 2018-го не будет декабрьской девальвации гривны. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, подводя итоги 2018 года.

"Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017-го, когда правительство тратило большие объемы средств, что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, мы делаем первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик", – написал Данилишин в Facebook.

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Также отметил, что, несмотря на периоды волатильности, курс гривны 2018-го в целом продемонстрировал стабильность, если сравнивать с концом 2017-го. По состоянию на 20 декабря 2018-го национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,75%.

"В этом году валюты развивающихся рынков были подвержены девальвации – из-за роста ставки ФРС, что повлекло за собой отток капитала из развивающихся рынков, а также из-за сильных финансово-экономические потрясения в Аргентине и Турции. Но гривна чувствовала себя гораздо лучше большинства валют стран с развивающимися рынками", – подчеркнул Данилишин.

21 декабря курс доллара в Украине побил рекорд дешевизны за 4 месяца.