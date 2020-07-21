День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

26 июля в Украине отмечают День работников торговли. Его празднуют с 1995 года ежегодно в последнее воскресенье июля.

В сфере торговли заняты более 3,5 млн украинцев. В среднем зарабатывают 10 тыс. грн в месяц. На сайтах поиска работы есть предложения с оплатой свыше 20 тыс. грн. Например, для управляющих магазинами. В то же время традиционно вакансий больше всего для продавцов, кассиров, администраторов, товароведов.

Кроме того, сфера торговли - одна из трех, которые в основном формируют украинский ВВП. Вместе с промышленностью и налогоплательщиками составляет 48,2% в его структуре.

Автор: retailers.ua В течение прошлого года продуктовые сети открыли рекордное количество магазинов - 697.

В течение прошлого года продуктовые сети открыли рекордное количество магазинов - 697, свидетельствует аналитика GT Partners Ukraine. 2019-го больше всего торговых точек имела сеть "АТБ-маркет" - 1078 магазинов. Лидером по продаже товаров для дома стала компания "Эпицентр К" и датская сеть магазинов JYSK. Рекордсменом по темпам роста в сфере красоты - EVA. В прошлом году появилось 218 торговых точек. В целом сеть имеет 974 магазина.

Автор: retailers.ua 2019-го больше всего торговых точек имела сеть "АТБ-маркет".

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Правда в первом квартале 2020-го из-за распространения коронавируса произошло падение торговли. Покупательная способность населения сократилась. Люди меньше тратили денег на товары и услуги. Некоторым магазинам пришлось закрыться из-за введенного карантина. Другие перешли на особый график работы. Например, предлагали доставку товаров на дом. Запретили работу розничных рынков. В начале мая карантин ослабили, но пока не всем заведениям сферы торговли удалось компенсировать полученные убытки.

В Украине из-за карантина выросли объемы онлайн-продаж. В то же время люди больше не делают спонтанных покупок. В магазины приходят за конкретными товарами. Ищут сети, которые предлагают скидки. Чаще всего дисконт составляет 30-40%.