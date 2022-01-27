Дания выделит Украине €73 млн

Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Дании Еппе Кофодом. Фото: МИД

Дания предоставит Украине €73 млн для обеспечения финансовой и экономической стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам переговоров глав МИД обеих стран Дмитрия Кулебы и Еппе Кофода в Копенгагене.

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Средства выделят в рамках датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов. Украина станет ключевым получателем технической помощи - получит €73 млн из €170 млн.

"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что несмотря на вызовы безопасности, ситуация под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД проинформировал датского коллегу о ситуации с российскими войсками возле украинской границы. Также собеседники обсудили подготовку пакета жестких экономических санкций против РФ.

Канада предоставит $340 млн немедленной поддержки Украине, а также увеличит количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек. Это поможет Украине укрепить ее безопасность и позволит защищаться от ряда угроз.