Дания выделит Украине €73 млн

 
Ексклюзивы
1/5
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2295
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 819
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 810
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 666
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 1881
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1278
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 3708
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 2646
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 5985
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
10
3
18
6
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Видео
Все видео
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 2952
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1431
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1521
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6390
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 630
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
четверг, 27 января 2022 14:32

Дания выделит Украине €73 млн

  Комментировать
Дания выделит Украине €73 млн
Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Дании Еппе Кофодом. Фото: МИД

Дания предоставит Украине €73 млн для обеспечения финансовой и экономической стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам переговоров глав МИД обеих стран Дмитрия Кулебы и Еппе Кофода в Копенгагене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ продолжает стягивать войска к границам Украины - Пентагон

Средства выделят в рамках датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов. Украина станет ключевым получателем технической помощи - получит €73 млн из €170 млн.

"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что несмотря на вызовы безопасности, ситуация под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД проинформировал датского коллегу о ситуации с российскими войсками возле украинской границы. Также собеседники обсудили подготовку пакета жестких экономических санкций против РФ.

Канада предоставит $340 млн немедленной поддержки Украине, а также увеличит количество личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек. Это поможет Украине укрепить ее безопасность и позволит защищаться от ряда угроз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украинская армия поднялась в рейтинге самых мощных в мире
Украинская армия поднялась в рейтинге самых мощных в мире Просмотров: 1404
Пентагон собирается направить в Украину корабли и бомбардировщики - СМИ
Пентагон собирается направить в Украину корабли и бомбардировщики - СМИ Просмотров: 3888
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17 1 Просмотров: 1305
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль" Просмотров: 1719
Сейчас вы читаете новость «Дания выделит Украине €73 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 10036
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 8506
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 7533
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 7488
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 7416
Экономика
Гривна на межбанке преодолела психологический барьер
Гривна на межбанке преодолела психологический барьер Просмотров: 540
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
6
 Просмотров: 207
Центробанк ЕС просит банки подготовиться на случай санкций против РФ
Центробанк ЕС просит банки подготовиться на случай санкций против РФ Просмотров: 387
Девальвация гривны замедлилась – курс валют на четверг
Девальвация гривны замедлилась – курс валют на четверг Просмотров: 306
Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС – Шмыгаль
Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС – Шмыгаль Просмотров: 45
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
2
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
С днепровского стрелка издевались в воинской части - депутат
Голосов: 97
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть