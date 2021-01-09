Что будет с долларом в 2021 году

Курс доллара в 2021 году будет стабильным, заявил Гетманцев. Фото: Reuters

Курс доллара в Украине 2021 не будет осуществлять резких скачков, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

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"Если говорить о прогнозе курса гривны на этот год, то никаких оснований говорить о головокружительных изменения в курсе валют у нас нет. У нас достаточно нормальный платежный баланс, у нас достаточно большие золотовалютные резервы НБУ, у нас невысокая инфляция по результатам прошлого года - примерно 4%. Мы еще не имеем отчетов, но такой прогноз НБУ есть", - заявил депутат.

В госбюджете Украины на 2021 заложен прогноз среднегодового курса 29,1 грн за доллар.