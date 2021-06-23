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среда, 23 июня 2021 11:07

Что будет с ценами на бензин - прогнозы

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Цены на бензин и дизтопливо начали расти на прошлой неделе. Правительство опубликовало новые предельные розничные цены. Они выше установленных в начале июня. Это вызвало подорожание горючего на 20-40 коп./л.

Автор: Елена Луценко
  Кабмин рассчитывает цены, исходя из мировых котировок
Кабмин рассчитывает цены, исходя из мировых котировок

Автогаз вторую неделю подряд дешевеет. Он под госрегулирование не подпадает.

"Зарубежные спекуляции с котировками по нефти потянули за собой рост оптовых цен на бензин. Мозырский НПЗ в мае встал на ремонт, который затянется ещё на месяц, то у других продавцов приходится покупать дороже, чем у белорусов. Зарубежный опт активно реагирует на нефть, за последние 10 дней рост цен в опте вырос на 2% ", - рассказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии СЕГОДНЯ.

"Цены на сырую нефть стабилизировались после того, как нефть марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с апреля 2019 года. Цены были поддержаны сильным прогнозом спроса и началом переговоров ОПЕК + по увеличению добычи нефти. Сейчас котировки растут, и это толкает цены на горючее вверх", - отметил директор "Консалтинговой группы"А-95" Сергей Куюн.

Цены на топливо в Украине будут меняться вместе с мировым рынком. Кабмин рассчитывает цены, исходя из мировых котировок, подытожил эксперт.

С учетом максимальной наценки в 5 и 7 грн/л, предельная розничная цена сетях не должна превышать 30,82 грн/л на обычный бензин и 29,09 грн/л - на ДТ.

За прошедшие восемь дней бензин А-92 в среднем подорожал на 17 коп./л, А-95 - на 34 коп./л, ДТ - на 38 коп./л. Наибольший рост цен зафиксирован в Луганской области: бензин А-92 - на 41 коп./л (до 29,84 грн/л), А-95 на 85 коп./л (до 31,05 грн/л), ДТ - на 92 коп./л (до 29,05 грн/л).

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Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 стоит 27,29 грн/л, А-95 - 28,25 грн/л, на ДТ - в

Автогаз подешевел в 18 областях и в Киеве на 5-33 коп./л, в шести областях цены не изменились. Больше всего удешевление (33 коп./л) - в Киеве.

Нефть может подорожать до $100 за баррель в следующем году. Восстановление туристического спроса является основной причиной. Об этом сообщил американский финансовый конгломерат Bank of America.

В 2022 году мировое потребление нефти будет опережать предложение. Восстановление экономики после пандемии увеличит потребление топлива, сообщает WorldOil.

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23
июня

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