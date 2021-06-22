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Назвали причины резкого подорожания нефти

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Назвали причины резкого подорожания нефти
Восстановление туристического спроса является основной причиной подорожания нефти. Фото: Reuters

Нефть может подорожать до $100 за баррель в следующем году. Восстановление туристического спроса является основной причиной. Об этом сообщил американский финансовый конгломерат Bank of America.

В 2022 году мировое потребление нефти будет опережать предложение. Восстановление экономики после пандемии увеличит потребление топлива, сообщает WorldOil.

"Существует большой сдерживаемый спрос на нефть, готовый к высвобождению", - заявил глава отдела сырьевых исследований банка в Нью-Йорке Франциско Бланч.

Если нефть подорожает до прогнозируемых $100, это будет впервые после 2014 года. Поток сланцевого сырья с США тогда привел к падению рынка. С тех пор он полностью не восстановился, пишет OBOZREVATEL.

Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 млн баррелей.

Официальная статистика коммерческих запасов сырья будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США.

В 2021 году цена нефти пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. По ним Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

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Общий объем добычи нефти в ОПЕК в феврале и марте 2021 останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. Общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК + увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте - до 14,9 млн баррелей.

В конце марта цены на нефть эталонных марок резко упали на фоне информации о разблокировании Суэцкого канала из-за грузового контейнеровоза Ever Given.

Блокировка Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given стоила $ 10 млрд долларов в сутки. По меньшей мере семь танкеров, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти более чем на $400 млн., не могли пройти через канал.

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