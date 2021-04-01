Суэцкий канал оценил убытки от блокирования судном Ever Given в $1 млрд

Блокировка Суэцкого канала может стоить более $1 млрд. Фото: bbc

Суммарный ущерб от блокирования Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может составить для администрации около $1 млрд.

Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиамм, пишет Reuters.

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Администрация собирается подсчитать средства, которые потратила с 23 марта на круглосуточную работу буксиров и дноуглубительных судов.

Землекопы извлекли из-под Ever Given 27 тыс. куб. м песка, чтобы сдвинуть судно с места.

По словам Рабиамма, расследование аварии займет больше недели, а Ever Given не покинет канал, пока расследование не закончится.

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