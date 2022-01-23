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воскресенье, 23 января 2022 12:05

Цены на газ останутся высокими: назвали причину

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Цены на газ останутся высокими: назвали причину
В Еврокомиссии заявили, что цены на газ останутся высокими. Фото: DW

Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители.

Геополитическая напряженность за восточной границей и сокращение поставок газа с территории России приведет к тому, что цены будут высокими. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает "РБК-Украина".

"В краткосрочной перспективе мы столкнемся с необычно высокими ценами на энергоносители, и эта тенденция усугубляется геополитической напряженностью", - сказала она.

Симсон отметила, что в последние месяцы можно видеть, как мировые цены на газ достигли исторического максимума, что оказывает косвенное влияние на цены на энергоносители в Европе.

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По ее словам, потребители и предприятия по всему ЕС вовсю пытаются оплатить счета, и правительства вмешались, чтобы смягчить влияние необычно высоких цен. Меры включают в себя корректировку налогообложения и пошлин, а также прямую поддержку, ваучеры и другие меры по оказанию краткосрочной помощи наиболее пострадавшим. Эти действия, предпринятые государствами-членами для защиты потребителей, составляют более 21 миллиарда евро.

"Хотя это значительно смягчило влияние высоких цен, этого недостаточно, чтобы положить конец сложившейся ситуации, на которую, конечно же, влияет множество факторов, в том числе глобальных и геополитических", - сказала она.

По ее словам, на встрече министров энергетики стран-членов ЕС сосредоточились на безопасности поставок. "Уровни запасов газа в ЕС значительно ниже обычного в это время года. Многие министры отметили, что ситуация за восточной границей ЕС создает неопределенность на рынках и как значительно сократились потоки газа из России в последние месяцы.

Но, как я уже много раз говорила, единственное долгосрочное решение проблемы нашей зависимости от ископаемого топлива и, следовательно, неустойчивых цен на энергоносители – это завершить переход к "зеленой" экономике", – добавила Симсон.

13 октября 2021 года Европейская комиссия одобрила решение, призванное противостоять резкому росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму. Решение включает в себя список конкретных мер.

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