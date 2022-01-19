Нефтегаз: АМКУ заинтересовало прежнее соглашение с компанией Фирташа, контракт расторгли еще в октябре

Автор: 24 КАНАЛ

НАК "Нефтегаз Украины" ответил на упреки Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который 18 января сообщил о начале рассмотрения дела о нарушении ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" законодательства о защите экономической конкуренции.

Компанию обвиняют в злоупотреблении монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

Между тем в Нефтегазе объясняют: дело АМКУ касается прежнего соглашения, подписанного при предыдущем менеджменте компании в марте 2021 года с ООО "ЙЕ Энергия" (связываемого с Дмитрием Фирташем). Руководителем Нефтегаза в то время был Андрей Коболев, курировал соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс.

"Соответствующий контракт действительно предоставлял компании "ЙЕ Энергия" возможность покупать газ у Нефтегаза дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн/м3, перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн/м3. При этом Нефтегаз был вынужден все равно поставлять газ для нужд населения. Указанный контракт с "ЙЕ Энергией" также создавал неоправданные кредитные риски для Нефтегаза, поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года", - говорится в сообщении Нефтегаза.

Однако, как напоминают в компании, с октября 2021 года "Нефтегаз" остановил действие указанного соглашения с ООО "ЙЕ Энергия".

"И таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании "ЙЕ Энергия" перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день, - добавляют в Нефтегазе. - Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство Нефтегаза предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "ЙЕ Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн".

Сейчас Нефтегаз реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы, отмечают в национальной компании.