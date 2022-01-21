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пятница, 21 января 2022 22:55

У аграриев начались проблемы с удобрениями для посевной - Минагрополитики

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Сельскохозяйственные предприятия на 20 января обеспечены минеральными удобрениями на проведение весенне-летних полевых работ на 11%. По сравнению с 24 января 2021 это на 7% меньше.
 

Самый низкий уровень запасов минудобрений – в Луганской (1%) и Ровенской (6%), самый высокий – в Запорожской (57%) и Хмельницкой (26%) областях, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Донецкая, Житомирская, Кировоградская области обеспечены удобрениями на 20-22%, Волынская, Николаевская, Ивано-Франковская, Полтавская, Тернопольская – на 10-15%, Одесская – на 7%.

В то же время, аграрии Винницкой области, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей вообще не обеспечены удобрениями.

Крупное хлебопекарное предприятие в Днепропетровской области Павлоградский хлебзавод приостановило работу из-за сверхвысоких цен на газ.
Хлебозавод не смог закупить газ по льготной цене, поэтому остановился минимум до февраля.

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