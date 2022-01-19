Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ

Хлебозавод не смог купить льготный газ. Фото: focus.ua

Крупное хлебопекарное предприятие в Днепропетровской области Павлоградский хлебзавод приостановило работу из-за очень высоких цен на газ.

Об этом Gazeta.ua сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

"Они не смогли закупить газ по льготной цене, поэтому остановились до февраля", – сказал он.

В ходе торгов 17 и 18 января хлебопекари смогли приобрести по льготной цене лишь 1,8 млн кубометров газа из обещанных 2,6 млн на третью декаду января. Еще 0,8 млн. кубов им пообещали продать сегодня, 19 января, рассказал Дученко.

"Но в 15 часов в начале торгов из обещанных 800 тыс. кубов было лишь ориентировочно 160 тыс. Похоже, что опять газа не хватит. И это проблема, потому что те, кто не смог купить вчера, рассчитывал купить сегодня. У всех – критическая ситуация. Если еще и сегодня не хватит предложения от добытчиков газа, то я не исключаю, что завтра у нас появятся очередные пекарни, которые скажут, что у них нет энергоносителя", – предостерег Дученко.

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Другие предприятия, которым не хватило льготного газа, вынуждены будут поднимать цены, прогнозирует Дученко.

"Хлебозаводы, которым не хватило газа на торгах, вынуждены будут покупать газ по коммерческой цене – ориентировочно за 35-40 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. Для примера, 17 января на торгах льготная цена газа в среднем составила 11,6 тыс. грн, 18 января - ориентировочно 14 тыс. грн. У многих пекарей будут убытки. Без пересмотра цены на хлеб они не выживут и уже в марте не смогут закупить энергоносители", - описывает угрозы для рынка президент ВАП.

Он добавил, что сейчас у многих хлебопекарей отсутствуют оборотные средства. Поэтому купить сырье и энергоносители по коммерческой цене, еще и выплатить работникам зарплату, они не смогут.

"Придется поднимать цены, чтобы как-то выходить из ситуации. Если во время торгов на этой неделе не хватит предложения газа по льготной цене на февраль, то мне трудно сказать, что будет в следующем месяце с теми предприятиями, которые не будут иметь средств для покупки газа по коммерческой.

На февраль Кабмин обещает выделить 80 млн кубов газа для производителей социально значимых продуктов. Сейчас еще собирают заявки от предприятий и увидят, какая реальная потребность, потому что общий список формировали на основе общей статистики, туда попали предприятия из Крыма и оккупированных территорий. Поэтому конечная цифра необходимого газа уменьшится. Хлебопекарям, которые работают прозрачно, отчитываются, платят налоги, необходимо в месяц 10 млн кубов. Рассчитываем, что этот объем нам предоставят, иначе возникнут трудности", – сказал Дученко.

Хлебобулочные изделия уже в ближайшие два месяца могут вырасти в цене на 20%. Кроме удорожания газа, на рост цен будет влиять и нехватка продовольственного зерна. В целом газ по льготной цене из-за кризиса на рынке нефтепродуктов должны получить около 7 тыс. производителей социальных товаров.