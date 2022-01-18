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вторник, 18 января 2022 16:05

"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб

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&quot;Золотой батон&quot;: почему весной может подорожать хлеб
Из-за нехватки муки хлеб может подорожать уже в феврале. Фото: kurkul.com

Хлебобулочные изделия в ближайшие два месяца могут вырасти в цене на 20%. Несмотря на то, что хлебопекарные предприятия в январе должны получить газ по льготной цене, предпосылки для подорожания хлебопродукции остаются, рассказал Gazeta.ua президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Все хлебопекарные предприятия, подавшие заявки на получение газа по льготной цене, были включены в список Министерства аграрной политики и утверждены для подачи на биржу, говорит он. Льготный газ они должны получить на последнюю декаду января.

"На февраль уже собирают заявки, надеемся, что эта схема заработает. Если все удастся, то хлебопекарни будут иметь льготный газ до конца апреля. Но даже при этих условиях нельзя говорить, что хлеб не подорожает. Речь идет о том, что благодаря льготным ценам на газ хлебопекарные предприятия не остановят работу", – объяснил ситуацию Юрий Дученко.

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По его словам, на отечественном рынке наблюдается нехватка зерна и муки.

"Предложения на рынке очень мало. Соответственно, искусственно нагнетается цена на продовольственное зерно. Оно подорожало на 30-40% в зависимости от класса, мука подорожала на 40% за год.

Экспорт – это очень хорошо, но не нужно забывать о внутреннем рынке. Необходимо сбалансировать рынок, чтобы были остатки продовольственного зерна. А то вывезли зерно, а теперь, как заявляют, уже начинаем импортировать муку из Турции. Кое-кто придерживает продовольственное зерно, потому что ждет еще лучшей цены. Реальную картину по остаткам зерна мы увидим в начале весны. Сегодня же есть дефицит зерна на рынке", – утверждает руководитель ВАП.

Из-за роста цен на зерно и потенциального увеличения других расходов пекарей, хлебопродукция может подорожать уже в конце зимы или в начале весны, прогнозирует он.

"Не забываем о ценах на электроэнергию, другие составляющие себестоимости. Увидим, что будет с ценами на сахар и подсолнечное масло. В феврале уже будет полная картина. Не исключаю, что уже в феврале-марте, возможно, в апреле хлебопродукция подорожает на 20%", – сказал Юрий Дученко.

31 декабря 2021 года Кабинет министров установил торговую надбавку не выше 1% за поставку природного газа собственной добычи производителям ряда социально значимых продтоваров. Действие этого постановления должно продлиться до конца карантина через Covid-19, но не дольше конца апреля.

Кабмин также обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добытого газа на украинской энергетической бирже.

В то же время в обращении ВАП к руководству государства говорилось, что постановление Кабмина не выполняется. Поставки газа на льготных условиях хлебопекарням обещали в начале января, затем сроки переносили.

Кабмин также ввел государственное регулирование цен на ряд пищевых продуктов.

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