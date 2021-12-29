Пищевики угрожают остановкой предприятий из-за дорогого газа

 
Ексклюзивы
1/5
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 927
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1377
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 405
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2835
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2754
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1035
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
10
3
18
6
4
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
3 Просмотров: 999
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 945
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1845
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1449
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 702
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 14:25

Пищевики угрожают остановкой предприятий из-за дорогого газа

  Комментировать
Пищевики угрожают остановкой предприятий из-за дорогого газа
Без господдержки пищева отрасль рискует остановиться. Фото: ГолосUA

Чрезмерно высокие цены на газ для промышленности поставили предприятия пищевой отрасли Украины на грань остановки производства.

Производители несут финансовые потери и вынуждены просить поставщиков сырья снижать цены, заявили представители ассоциаций пищевой отрасли во время совместной пресс-конференции 28 декабря.

Представители молочной и птицеводческой отраслей заявили об угрозе остановки производства в ближайшее время.

"Стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года грозит остановкой не только отдельным предприятиям-производителям молокопродуктов, но и всей молочной отрасли", - говорится в заявлении Союза молочных предприятий Украины.

Цена на газ для производителей молочной продукции возросла за год почти в 10 раз - с 5,5 грн до 50 грн/куб.м; электроэнергия – подорожала в 2,5 раза; цены на тару возросли на 42%; цены на молочное сырье – на 25%, сообщает ассоциация.

О перспективе остановки отрасли также заявил и исполнительный директор "Союза птицеводов" Сергей Карпенко.

"Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 грн, то в начале это года цена составляла 2,11 грн, в ноябре - 4 грн, в декабре - 6,4 грн. Сейчас те цены, о которых нам заявляют наши поставщики газа на январь, - это 59,63 грн/куб. м, себестоимость газа в производстве мяса птицы составит 14 грн, или 25-30%. В таких условиях наши предприятия будут или сокращать производство, или полностью останавливать", - сказал Карпенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы потратят на новогодний стол-2022

О серьезных рисках для выживания отраслей заявили хлебопекари и производители мяса.

Так, для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%, считает президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

"Если говорить о хлебе, который всегда был доступным, то сегодня у пекарей есть реальная угроза остановки производства", - сказал Дученко.

В Ассоциации "Мясной отрасли" заявили о риске сокращения производства красного мяса в 2022 году.

"В следующем году мы ожидаем сокращение производства красного мяса практически на 50%, если не произойдет удешевления кормов", - сказал исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.

О возможной остановке ряда предприятий из-за цен на газ заявил также президент ассоциации кондитеров "Укркондпром" Александр Балдынюк.

"На сегодняшний день есть компании, которые остановились, по крайней мере, на следующий месяц в ожидании лучшей цены на газ", - сказал он.

Представители сектора пищевой промышленности призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля установить льготный тариф в 32 тыс. грн за тыс. куб. м газа и предоставить отрасли адресные дотации.

28 декабря о сокращении производства из-за дорогого газа также сообщил один из крупнейших производителей сыра Пирятинский сырзавод (Полтавская обл.). Предприятие предупредило коммерческих партнеров: с января будет выполнять заявки частично, впоследствии - прекратит производство.

В 2021 году цены на продукты в Украине возросли в среднем на 30-60%. Больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. На стоимость продуктов повлияла пандемия коронавируса и мировые цены, объясняют в правительстве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пищевики угрожают остановкой предприятий из-за дорогого газа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8397
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 7596
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 1 Просмотров: 6615
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 5940
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 2 Просмотров: 4950
Экономика
Учителям в следующем году увеличат зарплату
Учителям в следующем году увеличат зарплату Просмотров: 288
Назвали области, которые больше всего пострадают от изменения климата
Назвали области, которые больше всего пострадают от изменения климата Просмотров: 315
Укрзализныця запустит двухэтажный электропоезд из Киева в Львов
Укрзализныця запустит двухэтажный электропоезд из Киева в Львов Просмотров: 369
Доллар подешевел, а курс евро рванул вверх
Доллар подешевел, а курс евро рванул вверх Просмотров: 369
Долги по зарплатам за год выросли в полтора раза – Госстат
Долги по зарплатам за год выросли в полтора раза – Госстат Просмотров: 81
Больше всего комментируют
12
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
3
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 4
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть