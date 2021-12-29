Пищевики угрожают остановкой предприятий из-за дорогого газа

Без господдержки пищева отрасль рискует остановиться. Фото: ГолосUA

Чрезмерно высокие цены на газ для промышленности поставили предприятия пищевой отрасли Украины на грань остановки производства.

Производители несут финансовые потери и вынуждены просить поставщиков сырья снижать цены, заявили представители ассоциаций пищевой отрасли во время совместной пресс-конференции 28 декабря.

Представители молочной и птицеводческой отраслей заявили об угрозе остановки производства в ближайшее время.

"Стремительный рост цен на газ с 1 января 2022 года грозит остановкой не только отдельным предприятиям-производителям молокопродуктов, но и всей молочной отрасли", - говорится в заявлении Союза молочных предприятий Украины.

Цена на газ для производителей молочной продукции возросла за год почти в 10 раз - с 5,5 грн до 50 грн/куб.м; электроэнергия – подорожала в 2,5 раза; цены на тару возросли на 42%; цены на молочное сырье – на 25%, сообщает ассоциация.

О перспективе остановки отрасли также заявил и исполнительный директор "Союза птицеводов" Сергей Карпенко.

"Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 грн, то в начале это года цена составляла 2,11 грн, в ноябре - 4 грн, в декабре - 6,4 грн. Сейчас те цены, о которых нам заявляют наши поставщики газа на январь, - это 59,63 грн/куб. м, себестоимость газа в производстве мяса птицы составит 14 грн, или 25-30%. В таких условиях наши предприятия будут или сокращать производство, или полностью останавливать", - сказал Карпенко.

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О серьезных рисках для выживания отраслей заявили хлебопекари и производители мяса.

Так, для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%, считает президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

"Если говорить о хлебе, который всегда был доступным, то сегодня у пекарей есть реальная угроза остановки производства", - сказал Дученко.

В Ассоциации "Мясной отрасли" заявили о риске сокращения производства красного мяса в 2022 году.

"В следующем году мы ожидаем сокращение производства красного мяса практически на 50%, если не произойдет удешевления кормов", - сказал исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.

О возможной остановке ряда предприятий из-за цен на газ заявил также президент ассоциации кондитеров "Укркондпром" Александр Балдынюк.

"На сегодняшний день есть компании, которые остановились, по крайней мере, на следующий месяц в ожидании лучшей цены на газ", - сказал он.

Представители сектора пищевой промышленности призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля установить льготный тариф в 32 тыс. грн за тыс. куб. м газа и предоставить отрасли адресные дотации.

28 декабря о сокращении производства из-за дорогого газа также сообщил один из крупнейших производителей сыра Пирятинский сырзавод (Полтавская обл.). Предприятие предупредило коммерческих партнеров: с января будет выполнять заявки частично, впоследствии - прекратит производство.

В 2021 году цены на продукты в Украине возросли в среднем на 30-60%. Больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. На стоимость продуктов повлияла пандемия коронавируса и мировые цены, объясняют в правительстве.