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четверг, 02 января 2020 15:10

Цену транзита российского газа через Украину засекретили

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Цену транзита российского газа через Украину засекретили
Гарантированные доходы от транзита составят 7, 2 млрд. долларов за пять лет. Фото: images.unian.net

Цену за организацию транзита российского газа по территории Украины не объявляют.

В конце 2019 года конкурентные тарифы на транспортировку газа установил регулятор - НКРЕКП, об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

"Нафтогаз лишь добавляет плату за свои услуги (понятно, что эта плата не может быть отрицательной ... Плата за организацию транзита, указанная в контракте с Газпромом - ето конфиденциальная информация, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - написал представитель Нафтогаза.

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По его расчетам, гарантированные доходы от транзита составят 7,2 млрд. долларов за пять лет.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд. кубометров в 2020 году и затем по 40 млрд. на следующие четыре года; то есть 225 млрд. кубометров в пять лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит как минимум 32 доллары ", - написал он.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев прокомментировал заключение нового российско-украинского контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Он спрогнозировал, что уже в этом году из-за начала транспортировки российского газа "Турецким потоком" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита.

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02
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