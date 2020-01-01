Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем

Болгария начала получать российский газ в обход Украины. Фото: "Радио Свобода".

Болгария получает газ из России через газопровод "Турецкий поток" в обход Украины, в соответствии с новым соглашением между газовыми компаниями стран.

Генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов отметил, что из-за новой точки стыковки на границе с Турцией Болгария будет получать 2,9 миллиарда кубометров газа в год.

Он также заявлял, что Болгария будет и дальше выполнять свои транзитные договоренности о транспортировке газа в Северной Македонии и Греции, передает "Радио Свобода".

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Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее говорила, что переход на получение российского газа через Турцию, а не через Украину и Румынию позволит экономить ежегодно более 70 млн левов. Это более 955 млн грн на плате за транзит. По ее словам, это позволит снизить цену на российский газ примерно на 5 %.

В болгарской газовой компании "Булгаргаз" оценили финансовые выгоды этого шага еще выше - примерно в 81 лев, более 1млрд 105 млн грн в год. По подсчетам компании, эта сумма составит экономия около 76 млн левов на плате за транзит через Румынию и еще около 4,6 млн левов за счет более низких тарифов "Булгартрансгаз" при передаче газа в новой точке.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев прокомментировал заключение нового российско-украинского контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Он спрогнозировал, что уже в этом году из-за начала транспортировки российского газа "Турецким потоком" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита.

Началась транспортировка газа через украинскую газотранспортную систему по новому соглашению, которое Украина и РФ подписали 30 декабря.