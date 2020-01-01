Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1584
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 468
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2520
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 963
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1485
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1044
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 711
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3960
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 180
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7128
Фото
Все фото
5
5
5
7
4
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Видео
Все видео
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2520
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 711
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1170
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1215
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3582
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 603
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
среда, 01 января 2020 13:39

Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем

  Комментировать
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем
Болгария начала получать российский газ в обход Украины. Фото: "Радио Свобода".

Болгария получает газ из России через газопровод "Турецкий поток" в обход Украины, в соответствии с новым соглашением между газовыми компаниями стран.

Генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов отметил, что из-за новой точки стыковки на границе с Турцией Болгария будет получать 2,9 миллиарда кубометров газа в год.

Он также заявлял, что Болгария будет и дальше выполнять свои транзитные договоренности о транспортировке газа в Северной Македонии и Греции, передает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Газпром подписали мировую относительно $7,4 млрд

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее говорила, что переход на получение российского газа через Турцию, а не через Украину и Румынию позволит экономить ежегодно более 70 млн левов. Это более 955 млн грн на плате за транзит. По ее словам, это позволит снизить цену на российский газ примерно на 5 %.

В болгарской газовой компании "Булгаргаз" оценили финансовые выгоды этого шага еще выше - примерно в 81 лев, более 1млрд 105 млн грн в год. По подсчетам компании, эта сумма составит экономия около 76 млн левов на плате за транзит через Румынию и еще около 4,6 млн левов за счет более низких тарифов "Булгартрансгаз" при передаче газа в новой точке.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев прокомментировал заключение нового российско-украинского контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Он спрогнозировал, что уже в этом году из-за начала транспортировки российского газа "Турецким потоком" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита.

Началась транспортировка газа через украинскую газотранспортную систему по новому соглашению, которое Украина и РФ подписали 30 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Снег, барбекю и повторы с самолета – в НХЛ сыграли первую "Зимнюю классику"

Тысячи рабов стали свободны в первый день нового года

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 39646
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 8793
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
5
 Просмотров: 7083
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 6399
Хирург случайно сжег пациентку во время операции
Хирург случайно сжег пациентку во время операции Просмотров: 4689
Мир
Украину ждут изменения: в ОБСЕ новый глава
Украину ждут изменения: в ОБСЕ новый глава Просмотров: 270
Возле берегов Африки пираты похитили с корабля украинца
Возле берегов Африки пираты похитили с корабля украинца Просмотров: 477
В России расстреляли полицейских
В России расстреляли полицейских 1 Просмотров: 2988
Главные моменты десятилетия: показали впечатляющую фотоподборку
Главные моменты десятилетия: показали впечатляющую фотоподборку
18
 Просмотров: 756
Появился бесплатный антифейковый онлайн-курс
Появился бесплатный антифейковый онлайн-курс Просмотров: 189
Больше всего комментируют
34
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
5
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
США вступились за Польшу перед Путиным
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
Голосов: 554
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua