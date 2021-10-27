Ценовое давление на газодобывающие компании подорвет энергетический баланс - Землянский

Энергоэксперт Валентин Землянский: "Госрегулирование цен спровоцирует падение частной добычи газа"

Возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой может подорвать энергетический баланс, приведет к падению частной добычи и послужит негативным сигналом для инвесторов.

Об этом журналисту "Вестей" сообщил энергетический эксперт Валентин Землянский.

"Попытка экспроприации, планируемая некоторыми депутатами Верховной Рады, приведет не к улучшению ситуации с запасами газа, а серьезно подорвет энергетический баланс и безопасность энергоснабжения, - сказал эксперт. – Госрегулирование цен спровоцирует падение частной добычи, которая существенно выросла, достигнув 5 млрд кубометров - против падения добычи в государственном секторе. На фоне европейского газового кризиса это потребует дополнительных средств для импорта газа".

Такая инициатива, по словам Землянского, станет еще одним сигналом для иностранных инвесторов отказаться от участия в проектах добычи газа в Украине. "В том числе и сервисных компаний, обеспечивающих процесс бурения и обустройства новых скважин, - уточнил он. – Кроме того, нерезиденты уже сегодня активно начали выводить газ, который хранился в украинских ПХГ: только в октябре запасы газа в украинских ПХГ могут сократиться на 0.5 млрд кубометров".

Также, по мнению эксперта, инициируя подобное решение, власть должна готовиться к сокращению поступлений в госбюджет: рентных платежей, налогов, а также росту безработицы. "Совокупность этих факторов только усугубит ситуацию в газовом секторе, коммунальной сфере и в целом негативно отразится на имидже страны на международной арене", - резюмировал Валентин Землянский.

Ранее, председатель фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил об инициативе в энергетическом секторе, которая, по его словам, обсуждается в Верховной Раде. "Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", — сказал депутат. По словам Арахамии, такое ограничение должно касаться всех частных газодобывающих компаний, и оно поможет обеспечить бюджетные организации газом по приемлемой цене.