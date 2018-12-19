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среда, 19 декабря 2018 08:39

Цена нефти установила очередной антирекорд

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Цена нефти установила очередной антирекорд
Нефтяной рынок на азиатских торгах продолжает падение. Фото - galinfo.com.ua

Нефтяной рынок на азиатских торгах продолжает падение.

Цена WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год. А Brent на минимуме с ноября, передает Интерфакс-Украина.

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Как сообщается, цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,78 (1,31%) - до $ 58,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,69 (1,38%) до $ 49,19 за баррель.

ОПЕК и другие государства, которые добывают нефть, договорились сократить добычу сырья в первой половине 2019 года. В январе страны должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Такой лимит будет действовать в течение первых шести месяцев 2019 года. Доля стран ОПЕК составит 800 тысяч баррелей в день, другие страны, среди которых Россия, уменьшат добычу на 400 тысяч баррелей.

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