Цена Bitcoin снова побила исторический рекорд

За последние сутки биткоин подорожал на 7,4%. Фото: unsplash

Стоимость Bitcoin поднялась до $28,45 тыс., обновив исторический максимум.

Об этом пишет "Экономическая правда".

За последние сутки Bitcoin подорожал на 7,4%, а за неделю - на 19,6%.

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По данным Coin Desk, отметки в $28,45 тыс. Bitcoin достиг 30 декабря в 9:14. Через час стоимость криптовалюты снизилась до $28,41 тыс. По состоянию на 11:44 цена Bitcoin опустилась до $27,69 тыс.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. 2020-го на него обратили внимание также крупные финансовые игроки. Это основной вид криптовалюты, который используют в мире.