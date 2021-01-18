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понедельник, 18 января 2021 16:18

Бронирования авиабилетов выросли на 15%: где украинцы проводят январский локдаун

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Бронирования авиабилетов выросли на 15%: где украинцы проводят январский локдаун
23,14% украинцев выбирают теплые страны. Фото: pexels.com

В начале января 2021-го спрос на авиабилеты вырос на 15% по сравнению с январем 2020 года. Среди направлений лидируют Турция, Чехия, ОАЭ.

В топе направлений, куда украинцы ищут билеты, - Турция, Польша, Египет, Арабские Эмираты, Чехия, Германия, сообщает "Опендатабот", опираясь на данные Aviasales.ua.

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23,14% украинцев выбирают теплые страны. Турция стоит примерно 4480 грн в обе стороны, Египет - 10 270 грн, и Объединенные Арабские Эмираты - 8840 грн. В эти страны украинским гражданам не нужна виза - только справка с отрицательным анализом ПЦР.

Чехия и Германия пока что закрыты для туристов, впрочем, билеты на эти направления остаются востребованными. Скорее всего, это трудовые мигранты или люди, что едут по семейным и студенческим визам.

14% поисков приходится на внутренние направления. Самые популярные из них - это Киев, Одесса, Львов, Ивано-Франковск и Днепр. В среднем перелет страной в обе стороны стоит примерно 4480 грн.

2020 года из-за пандемии коронавируса объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%.

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