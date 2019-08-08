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четверг, 08 августа 2019 16:22

Блогеры будут влиятельнее владельцев телеканалов - самое интересное в журнале "Країна"

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"Для украинцев политика - это культурное, а не институциональное явление. У немцев есть пивной фестиваль, у бразильцев - карнавал, а в украинцев - Майдан. Осведомленность людей в политике высока, но ее качество остается низким", - говорит в интервью журналу "Країна" политолог Сергей Таран. Предполагает, через пять лет блогеры станут влиятельнее владельцев телеканалов.

"Соцсети - сильный инструмент, потому что дает больше свободы. Но она имеет смысл, только когда прикручена к ответственности. В нашем обществе ответственность - слабая категория", - говорит Таран.

 

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