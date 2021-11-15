Бензин может подешеветь: обновили предельную стоимость топлива для АЗС

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Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Очередные данные по состоянию на 12 ноября предоставила НАК "Нафтогаз Украины", говорится на официальном сайте ведомства.

"Расчетные цены для бензина сейчас составляют 28,18 грн/л, а для дизтоплива - 24,55 грн/л. Средняя стоимость этих видов топлива снизилась на 22 коп. для бензина и уменьшилась на 35 коп. для дизельного топлива соответственно", - говорится в сообщении.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,18 грн/л. Дизельного топлива - 31,55 грн/л.

После повышения расчетной стоимости сети АЗС обычно поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

По правительственному постановлению НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Минэкономики трижды в месяц.

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14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л. На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.