Бензин: как изменится цена в ближайшее время

Бензин может подешеветь через 2 недели. Фото: Depositphotos

Бензин может подешеветь на 3-5% в ближайшие недели.

"На стоимость бензина влияют мировые цены на нефть и курс гривни к доллару. Последний активно укрепляется. Однако бензин не подешевеет завтра-послезавтра. Это произойдет через две недели, когда будут новые закупки", - объясняет экономист Илья Несходовский, пишет Обозреватель.

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По его словам, дизтопливо подешевеет не существенно.

"У нас есть введение дополнительного налога на дизельное топливо на 3,75%. Это отразится на рынках, но будет сглажено курсом доллара. Поэтому снижение цен на дизтопливо будет минимальным. А на бензин - около 3-5%", - отметил экономист.

Нефть на мировом рынке дешевеет. Цена марки Brent опустилась до $58,4 за барр.