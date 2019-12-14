Автогаз дорожает: сколько стоит сегодня заправить машину

Автомобильный газ стоит в среднем 12,29 гривен. Фото: delo.ua

14 декабря дизельное топливо и бензин в Украине подешевели, а стоимость автогаза выросла.

Литр бензина А-95 продают в среднем по 28,19 грн/л. В зависимости от сети АЗС, цена колеблется от 26,89 до 30,49 грн/л.

Дизельное топливо предлагают в среднем по 26,63 грн/л. Цены на заправках колеблются от 23,45 до 29,80 грн/л, передает ТСН.

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Автомобильный газ стоит в среднем 12,29 грн. Минимальная стоимость на заправках - 11,19 грн/л, максимальная - 13,19 грн.

В ноябре дешевле всего бензин, автогаз и дизтопливо стоили в Черниговской области.