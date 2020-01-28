Авиакомпанию Коломойского не удалось вернуть государству

94,6% акций "Днипроавиа" принадлежат ООО "Галтера". Фото: Finbalance

Компанию "Днипроавиа" не смогли вернуть в государственную собственность. Северный апелляционный суд 23 января не удовлетворил соответствующий иск Фонда госимущества.

Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда столицы от 11 сентября прошлого года. Тогда Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера" по делу о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днипроавиа" от 28 августа 2009 года, пишет Finbalance.

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По данным Фонда госимущества, ООО "Галтера" не передало взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки в госсударственную собственность до 2 сентября 2014 года, как должно было это сделать.

Кроме того, компания из необходимых 882,1 млн грн для восстановления аэропорта "Днепропетровск", которые должна была внести до 31 декабря 2014-го, инвестировала только 142,1 млн грн.

Через "Галтеру" авиакомпанией "Днипроавиа" владеет группа "Приват" олигарха Игоря Коломойского.