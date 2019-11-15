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пятница, 15 ноября 2019 11:08

Аслунд посоветовал не инвестировать в Украину: причины

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Аслунд посоветовал не инвестировать в Украину: причины
Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд: "Я читал вчерашнее возмутительное интервью Коломойского для NYT. Ставки сделаны". Фото: capital.ua

Вероятность получения транша МВФ и ожидания иностранных инвесторов зависят от взаимоотношений между олигархом Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским.

"Ситуация между Коломойским и Зеленским - очень важное событие, результат которой мы увидим очень скоро. Если не в ближайшее время, то через 2-3 месяца. От этого зависит судьба соглашения Украины с МВФ и ожидания иностранных инвесторов. Я бы не стал инвестировать в Украину до решения этой ситуации", - объясняет аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, пишет "Інтерфакс-Україна".

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Он объяснил, что читал интервью Коломойского для New York Times.

"Напряженность между Коломойским и Зеленским растет. Я читал вчерашнее возмутительное интервью Коломойского для NYT. Ставки сделаны", - отметил Аслунд.

Игорь Коломойский в интервью заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд.

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