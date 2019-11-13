Сеть о заявлениях Коломойского: Чувак реально опасен

Олигарх Игорь Коломойский поднял на уши информационное пространство. В интервью New Your Times он предложил отказаться от кредитов МВФ и просить деньги у Москвы.

Украинские политики и общественность обеспокоены такой идеей. Бизнесмена называют опасным для страны и призывают провести по этому поводу заседания СНБО.

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Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд.