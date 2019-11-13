Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд. Коломойский шокировал новым заявлением

Коломойский начал говорить в духе кремлевской пропаганды. Фото: УНІАН

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.

Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты МВФ, об этом сообщил New Your Times

"Мы готовы взять у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", - сказал олигарх.

Заявление Коломойский сделал накануне визита миссии МВФ в Украину, который запланирован на 14 ноября.

Также олигарх заявил, что Украина не имеет шансов в борьбе против РФ.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - сказал Коломойский.

"Вместо того, чтобы дать деньги, США используют Украину, чтобы ослабить своих геополитических соперников. "Война против России до последнего украинца". Восстановление связей с Россией стало необходимостью для выживания украинской экономики", - также заявил он.

Для Коломойского вражда к США является личной. Он говорит, что считает, что он является объектом F.B.I, который, как сообщается, начал расследование финансовых преступлений в деятельности олигарха, пишет западное СМИ.

Фиона Хилл, бывший советник Белого дома по вопросам Европы и России, заявила законодателям, что она "очень обеспокоена" влиянием Коломойского на Зеленского.

Джордж Кент, высший чиновник Государственного департамента, заявил, что он сказал Зеленскому, что его готовность порвать с Коломойским будет лакмусовым испытанием на его независимость.

Уильям Тейлор, исполняющий обязанности посла в Киеве, заявил, что предупредил Зеленского: "Коломойский, усиливает свое влияние в вашем правительстве, что может привести к руине".

Коломойский сказал, что если бы он был бы президентом Украины, то продолжал бы расследование, которые начал Трамп. На вопрос, отразится ли рикошетом это по Украине в случае победы демократов на президентских выборах в следующем году, Коломойский ответил: "Если они с нами разругаются, мы поедем в Россию", "Российские танки будут размещаться вблизи Кракова и Варшавы", "Ваш НАТО сбросит штаны и купит "Памперс".

Зеленский обещал, что Коломойский не будет особых полномочий в его администрации. Но есть всесторонние признаки того, что влияние Коломойского растет, и комментарии олигарха о важности восстановления связей с Россией, вероятно, вызывают беспокойство среди критиков Зеленского, которые уже считают, что президент готов подорвать украинские интересы для осуществления кремлевского мирового соглашения, пишет New Your Times.

Заявление олигарха, который в 2014 году финансово поддерживал украинскую армию в борьбе с РФ может быть связана с позицией МВФ по ситуации с ПриватБанком, пишет "Новое время"

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Бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить 10,90 млн фунтов стерлингов, или $14,01 млн судебных расходов. Решение принял Апелляционный суд Англии и Уэльса.