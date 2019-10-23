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среда, 23 октября 2019 15:11

Коломойский вернет Приватбанку круглую сумму - решение суда

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Коломойский вернет Приватбанку круглую сумму - решение суда
Игорь Коломойский должен выплатить средства Приватбанку до 12 ноября. Фото: 5 канал

Бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить 10,90 млн фунтов стерлингов, или $14,01 млн судебных расходов. Решение принял Апелляционный суд Англии и Уэльса.

"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 миллиона фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 миллиона фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 миллиона фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков" , - сообщили в пресс-службе Приватбанка.

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Добавляют, что бывшие владельцы еще должны выплатить банку около 3,40 млн фунтов стерлингов. Это расходы Приватбанка на слушание дела в предыдущей инстанции, которая стала на сторону Игоря Коломойского.

Бывшие владельцы банка должны выплатить средства до 12 ноября.

Иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев банка и 6 компаний, которые им, предположительно, принадлежат, Приватбанк подал в декабре 2017-го. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд. В ноябре 2018-го Высокий суд Лондона решил, что ему неподсудно это дело, но признал Приватбанк жертвой масштабных мошеннических действий.

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