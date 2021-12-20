Арахамия допускает расширение действия "экономических паспортов" на пенсионеров

Действие "экономических паспортов" могут расширить на пенсионеров. Фото: zaxid.net

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает расширение действия "экономического паспорта" украинца на пенсионеров.

В первую очередь речь идет о гражданах старше 70-80 лет, сказал Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

"Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста - с какого-то момента нужно начинать, а затем эту инициативу необходимо расширять, как на других детей, так и на пенсионеров. Поскольку у пенсионеров, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности в дополнительных заработках, и им нужно получать базовый доход", - отметил депутат.

После принятия соответствующего закона ни один из политиков не отменит экономические паспорта, уверен Арахамия.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Даже если будет кризис", – говорит политик.

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Участниками Фонда будущих поколений, который будет аккумулировать взносы на индивидуальных счетах, станут родившиеся с 2019 года дети. Выплаты из системы экономического паспорта можно будет потратить на обучение, приобретение жилья после достижения совершеннолетия, а также лечение тяжелых заболеваний, или при наличии критических состояний здоровья до достижения 18-летия.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта. Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия получат на счетах $10 тыс. в эквиваленте в гривнах с учетом инфляции.