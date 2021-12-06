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понедельник, 06 декабря 2021 19:37

Стало известно, на что можно будет использовать деньги из экономического паспорта

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Стало известно, на что можно будет использовать деньги из экономического паспорта
Президент Владимир Зеленский пообещал ранее ввести в Украине экономический паспорт / Getty Images

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений.

Согласно документу Фонд должен накапливать государственные взносы в пользу участников с последующим инвестированием активов и осуществлением выплат участникам. Об этом говорится на сайте "Офиса президента".

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Активы участников Фонда будут формироваться из средств бюджета, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от инвестиций. Государство будет делать взносы на каждого участника Фонда ежегодно до достижения им 18 лет.

После достижения гражданином совершеннолетия, выплаты можно будет использовать на обучение в учебных заведениях Украины, покупку жилья в Украине, перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или
лечение.

Также президент подал на рассмотрение парламента связанные с ним законопроекты, которыми предлагает урегулировать вопросы осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта.

Президент Зеленский пообещал ранее внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

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Дата
06
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