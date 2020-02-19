Аграриям дадут деньги: подробности

Правительство предусмотрело средства на покупку сельхозтехники украинского производства. Фото: agroreview.com

В этом году правительство в поддержку аграриев выделило 4 млрд грн.

"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства", - сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, финансирование выделят на развитие фермерских хозяйств, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

"Также деньги пойдут на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства", - подытожил премьер.

В прошлом году Украина установила рекорд по экспорту плодоовощной продукции. Всего за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. Или на 20,1% больше, чем в 2017 году.