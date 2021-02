Adidas продаст бренд Reebok

Компания Adidas AG решила продать бренд Reebok из-за плохих финансовых показателей.

Корпорация будет официально "выводить" Reebok в рамках 5-летней стратегии, сообщает Reuters.

Стоимость бренда оценивается в около $1,2 млрд. Adidas купил его в 2006 году за $3,8 млрд.

Показатели Reebok со временем начали ухудшаться. Инвесторы призвали Adidas избавиться от бренда из своей портфеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Huawei ведет переговоры о продаже 2 брендов смартфонов

В 2016 году бренд решили реанимировать, он снова стал прибыльным. Но показатели оставались значительно позади основного бренда Adidas. Пандемия ухудшила ситуацию.

В прошлом году продажи Reebok упали на 7% и составили $ 488 млн.

Бренд может стать самостоятельной компанией, или его купят другие.

Huawei Investment & Holding Co., Ltd официально объявила о продаже одного из брендов - компанию по производству смартфонов Honor. Ее приобретет структура Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.