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пятница, 12 марта 2021 18:31

А что, так можно было? История недетского "успеха", замешанного на наживе и вражде

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А что, так можно было? История недетского &quot;успеха&quot;, замешанного на наживе и вражде
Игорь Козлов: Некоторые коттеджные поселки изначально создаются закрытыми, чтобы обеспечить своим жильцам покой, уединение и тишину

Скупые строки Youcontrol говорят о том, что 28.08.2020 года в Киево-Святошинской РГА Ириной Стефанской из села Хижинцы Винницкой области было зарегистрировано ничем не примечательное ООО с уставным капиталом в 1000 грн, но громким названием "Чайківська початкова школа "Успіх". Основной вид деятельности – начальное образование, а официальный адрес: 08135, Киево-Святошинский р-н, село Чайки, ул. Леонтовича, дом 6.

Как руководитель Кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) "Солнечный" в с. Чайки отмечу, что И. Стефанская – не член кооператива, но арендатор дома на Леонтовича, 6. К сожалению, в КИЗ не сразу узнали о ее желании использовать жилой дом в качестве так называемой школы. "Так называемой", потому что помещение абсолютно не предназначено для деятельности ООО по КВЭД 85.20. СМИ уже писали и о несоответствии школы нормам Санрегламента (в части постоянного доступа детей к питьевой воде), и о нарушении норм пожарной безопасности (само строение поселка просто не позволяет подъехать к дому в случае необходимости со всех сторон).

Членам кооператива до сих пор не понятно, чем и как думали в Киевской ОГА, когда своим распоряжением выдали лицензию "школе" на осуществление образовательной деятельности от 30 сентября 2020 года №530. Впрочем, для всех, кто хоть немного слышал о департаменте образования и науки КОГА, "Жоржевне" и стандартной таксе, наверное, все поймет и без намеков.

То, что я сейчас наблюдаю в соцсетях, имея в виду "истерические" сюжеты о якобы нападках на школу со стороны "ужасного" соседа – это фейк и манипуляция. Ведь в реальности ситуация обстоит наоборот: против "школы" выступают все (!) члены кооператива, кроме одного. Увы, механизм лицензирования и выдачи лицензий в нашей стране несовершенен. Поэтому часто разрешения на открытие дают и тем школам, куда пускать детей противозаконно и опасно. Именно опасно! Потому что все жители "Солнечного" прекрасно знают историю о том, как Ирина Стефанская вместе со своей сестрой Татьяной "доруководились" детским садом в соседнем кооперативе, который был сожжен практически дотла, принеся собственнику здания огромные убытки. Прецедент неприятный и настораживающий.

Хочу рассказать о суде. Административном.

Определением Окружного админсуда г. Киева от 2 февраля 2021 года в деле №640/28497/20 по иску Кооператива (!) открыто производство в отношении Киевской ОГА об аннулировании лицензии для ООО "Чайковская начальная школа "Успех". И это не суд "против детей". Напротив, мы все – более 130 членов кооператива - хотим защитить не только свои права, но и права всех тех детей, которые могут пострадать от деятельности незаконного заведения на территории нашего КИЗ. Да, подчеркну еще раз: услугами школы никто (!) из членов кооператива не пользуется. Да и не собирался. Об этом мы неоднократно заявляли и в переговорах с собственником дома, и самим арендатором, которые фанатично пытались убедить всех в том, какое "чудо нас ждет"… Это не домыслы, но факты, отраженные, например, в Протоколе №3 внеочередного собрания членов кооператива от 10 октября 2020 года. В Протоколе говорится в том числе и об "удивлении" Стефанской, которая "не рассчитывала, что соседи и другие жители, проживающие в с. Чайки, будут против ее коммерческой деятельности". Примечательно, что в качестве решения проблемы Ирина Аркадьевна предложила "принять для ее заведения коммерческую цену для использования коммуникаций принадлежащих КИЗ "СОЛНЕЧНЫЙ". Как объяснить человеку, что не все в этом мире продается и покупается, мы не знали. Но после постоянных и категорических "нет" с нашей стороны, И. Стефанская в сердцах бросила: "Не хотите по-хорошему, ну, значит, будет по закону".

Впрочем, мы и не против: по закону, так, по закону. Суд решит.

Считаю также необходимым напомнить о том, что согласно Уставу КИЗ "СОЛНЕЧНЫЙ": 1) кооператив создан и действует как неприбыльная организация (п 1.4.); 2) на земельных участках, в жилых домах, придомовых территориях Кооператива запрещается совершение предпринимательской деятельности (в том числе коммерческой, производственной, образовательной и так далее), кроме случаев, предусмотренных этим Уставом и при наличии согласия (решения общего собрания) членов Кооператива (п.2.4); 3) на территории Кооператива запрещено создавать … СТО, магазины, ясли, детсады, заведения образования всех типов и видов, независимо от формы собственности (п. 5.8). Больше с точки зрения закона мне нечего добавить. Именно поэтому члены Кооператива приняли решение: правлению Кооператива принять меры по отключению участка на ул. Леонтовича, 6 от инженерных сетей Кооператива, а председателя, то есть меня, обратиться во все соответствующие органы с требованием принять меры по устранению продолжающихся нарушений на земельных участках по адресу Леонтовича, 6. Так что обращение в суд было не моей блажью, но обязанностью.

И напоследок. Мне трудно понять, почему учредители школы никак не могут смириться с тем, что есть ЖК и кооперативы, коттеджные поселки, где школа не предусмотрена. Что есть определенные правила добрососедства, когда громада внутри себя договаривается, как всем будет комфортно и удобно жить. Некоторые коттеджные поселки, такие как "Солнечный", изначально создаются закрытыми, чтобы обеспечить своим жильцам покой, уединение и тишину. А что касается школ, то на территории с. Чайки есть еще минимум три образовательных заведения. Да, это тоже частные школы, и, вероятно, недешевые. Но, конечно же, КОГА проще "порешать за лицензию", чем построить здесь государственную школу согласно всех норм и стандартов.

Вот такая вот она - настоящая история одного "успеха".

Автор: Игорь Козлов, руководитель Кооператива индивидуальных застройщиков "Солнечный", с. Чайки
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