– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна.

Вибирає школу для вивчення іноземної мови в Полтаві. Від частини варіантів відмовилася. Бо сайти і заявки для навчання в таких закладах – російською.

– Під оголошенням однієї школи в інтернеті запитала, якою мовою ведуть курси? – продовжує Анна. – Передзвонили наступного дня: "Вcе преподаватели говорят на русском. И задания тоже. Мы же в Украине живем". Від такої відповіді в мене відібрало мову. Не розумію, хто з нас справді живе в Україні – я чи вони?

– Два роки тому влаштовував доньку до столичної школи усного рахунку, – говорить Андрій, якому переповів історію. – Була ще жінка з дитиною. Влаштувала скандал, коли почула, що викладають українською: "Мой сын только русский понимает! Сделайте что-то!" Їй порадили звернутися в інший заклад. А я переконався, що знайшов правильну школу. Але після Нового року зрозумів: треба підшукувати нову. Відкрили два класи з російською мовою викладання. Планують ще один. Перепитав у адміністраторки, що змінилося? Відповідь не сподобалася.

– Що ж вона сказала? – питаю.

– Ми залишилися такі самі. Україна змінилася