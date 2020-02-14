Україна змінилася

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2 Просмотров: 3204
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2151
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 756
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1278
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2187
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2367
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5067
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4077
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 900
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8721
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 756
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 900
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2448
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1179
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 63
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
воскресенье, 16 февраля 2020 17:05
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Україна змінилася

  Комментировать

– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна.

Вибирає школу для вивчення іноземної мови в Полтаві. Від частини варіантів відмовилася. Бо сайти і заявки для навчання в таких закладах – російською.

– Під оголошенням однієї школи в інтернеті запитала, якою мовою ведуть курси? – продовжує Анна. – Передзвонили наступного дня: "Вcе преподаватели говорят на русском. И задания тоже. Мы же в Украине живем". Від такої відповіді в мене відібрало мову. Не розумію, хто з нас справді живе в Україні – я чи вони?

– Два роки тому влаштовував доньку до столичної школи усного рахунку, – говорить Андрій, якому переповів історію. – Була ще жінка з дитиною. Влаштувала скандал, коли почула, що викладають українською: "Мой сын только русский понимает! Сделайте что-то!" Їй порадили звернутися в інший заклад. А я переконався, що знайшов правильну школу. Але після Нового року зрозумів: треба підшукувати нову. Відкрили два класи з російською мовою викладання. Планують ще один. Перепитав у адміністраторки, що змінилося? Відповідь не сподобалася.

– Що ж вона сказала? – питаю.

– Ми залишилися такі самі. Україна змінилася

Автор: Сергій ДЗЕХ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Україна змінилася». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

На Кубани провозгласили собственную республику

Археологи нашли золотой саркофаг

Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

Для сети ресторанов набрали 1,5 млн работников

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 221293
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 20935
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 18603
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 17379
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 13249
Сергей Дзех
Сім'я важливіша 1 Просмотров: 1476
Золота людина Просмотров: 1953
Просто бізнес Просмотров: 180
Поганий вчинок Просмотров: 477
Користь від виборів 2 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
5
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 14
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua