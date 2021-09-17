– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною церквою України в січні 2019‑го.

Жив у селі на Сумщині. За кілька вулиць від хати діяв храм Російської православної церкви в Україні. Знайомий почав туди ходити кілька років тому. Відвідував кожну недільну службу.

– Жодного разу після 2014‑го тут ніхто не згадував, що росіян треба любити. Слова кривого батюшка не мовив у бік наших воїнів. І так само в інших храмах, – розповідає. – То чим ця церква гірша за ПЦУ? Хай мені хоча би хтось пояснить, як вона на мене як українця негативно впливає?

За рік Владислав переїхав доглядати за хворою матір'ю в село на Полтавщині. Кілька разів сходив на службу в храм Православної церкви України, який там діє.

– Але воно щось не те. Не можу звикнути до мови. І трепету не відчуваю, – говорив на спільній зустрічі з друзями.

Кілька тижнів тому запропонував зустрітися на майдані Незалежності в Києві. Мовляв, приїхав у справах на кілька днів.

– Радий, що побував у Лаврі, – говорить під час зустрічі. – Покупок там наробив. Книжок набрав, – показує видання про життя святих російською.

– А українською релігійна література там є? – цікавлюся.

– А навіщо? – відповідає. – У нашій церкві всі російською говорять.